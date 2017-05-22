Станция "Кропоткинская" изменит режим на время принесения мощей св Николая

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Режим работы северного вестибюля станции "Кропоткинская" в московском метро изменят с 22 мая по 13 июля, сообщили в пресс-службе столичной подземки в понедельник.

"С 22 мая по 13 июля северный вестибюль станции "Кропоткинская" (выход к храму Христа Спасителя) будет работать только для входа пассажиров, южный (выход на Гоголевский бульвар) – для входа и выхода", — следует из сообщения.

Это позволит избежать скопления людей в северном вестибюле, поскольку большое количество верующих приедут в храм Христа Спасителя, куда привезут мощи Николая Чудотворца.

Кроме этого, с 22 мая по 13 июля на станции будут дежурить дополнительные инспекторы метро, которые помогут горожанам добраться до храма.

Мощи святого Николая в воскресенье прибыли спецрейсом в аэропорт "Внуково" из папской базилики Бари. Ранее за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города.

До 12 июля мощи будут размещены в Москве, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.