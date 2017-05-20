Мусульмане празднуют в Татарстане день принятия ислама Волжской Булгарией

КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 40 тысяч мусульман со всей России, а также гости из исламских стран собрались в древнем городе Болгар на праздник, посвященный дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Праздник "Изге Болгар җыены" (Собрание в святом Болгаре) проводится в Спасском районе Татарстана с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа. Празднование ежегодно привлекает многочисленных паломников из регионов России и зарубежных стран. С 2005 года праздник проводится при поддержке министерства культуры Татарстана, исполкома Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман Татарстана.

"Наши предки выбрали эту землю, эту религию, и мы должны свято хранить традиции и обычаи, которые были ими заложены. За последние годы благодаря фонду "Возрождение" и первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву проделана огромная работа. Это прекрасное место, которое может посетить каждый человек и посмотреть, как шло развитие данной территории на земле наших предков", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.

По словам президента Татарстана, древний город Болгар становится все более популярным среди туристов. Особо он отметил проект Болгарской исламской академии, создание которой поддержал президент России: при поддержке республиканского фонда "Возрождение" комплекс Болгарской исламской академии возвели за год, уже в новом учебном году академия примет первых учащихся.

"Это будет центр богословов. Подготовка высококвалифицированных имамов — это наша общая задача. Я уверен, что мы сможем сплотить коллектив профессорско-преподавательского состава и обеспечить достойную работу образовательного центра. Искренне надеюсь, что выпускники академии станут достойными продолжателями наших богатых богословских традиций", — сказал он.

Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Основной целью ее создания является формирование отечественной исламской богословской школы. В рамках Болгарской академии предполагается функционирование совета улемов (ученых-богословов), научно-образовательного центра, центров изучения татарского богословского наследия и межрелигиозного диалога, всероссийской библиотеки ислама. Болгарская академия, как высшее звено религиозного образования в РФ, призвана консолидировать потенциал исламского духовенства РФ и авторитетных зарубежных ученых для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

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