Хадж в Мекку в Рамадан совершат более 650 паломников из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 мая — РИА Новости. Малый хадж (умра) в Мекку в священный месяц Рамадан совершат более 650 паломников из Узбекистана, началась подготовка к паломничеству, сообщила в пятницу пресс-служба комитета по делам религий при правительстве республики.

Месяц Рамадан (по-арабски "благословенный") является одним из самых почетных у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Приверженцы ислама в течение 30 дней с первых лучей солнца до его заката соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья и всех мирских забот, и сосредотачиваясь на служении Создателю. В этом году он продлится с 26 мая по 25 июня.

"Началась подготовка к очередному малому паломничеству Умра в период Рамадана. Более 650 наших соотечественников совершат Умру в этот период, вместе с ними в места паломничества отправляются врачи, повара и руководители групп, всего 22 человека", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным комитета, на этой неделе в мечетях республики начались занятия для руководителей групп паломников, кроме того, все паломники пройдут курс вакцинации от сезонных заболеваний, им также предоставят специальную одежду и обувь. "Встречи и проводы паломников чартерными рейсами национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" намечены на период с 13 по 29 июня", — сообщили в госкомитете.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж (умра), в отличие от большого, мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). Обряд умры (малый хадж) в Саудовскую Аравию весной совершили 5,33 тысячи паломников из Узбекистана при общей квоте в 5,35 тысячи человек, общая квота на умру составляет 6 тысяч человек.

По предложению Управления мусульман Узбекистана и ряда общественных фондов республики, в этом году для совершения хаджа и умры, в первую очередь, будут учтены заявки верующих, которые планируют отправиться в паломничество впервые. Хадж и умра паломников, ранее совершавших эти обряды, отложены на более поздний срок.