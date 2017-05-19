Богданов: экономическое взаимодействие РФ с исламским миром недостаточно

Восточный рынок в портовом городе Джебейль на берегу Средиземного моря в регионе Горный Ливан

Восточный рынок в портовом городе Джебейль на берегу Средиземного моря в регионе Горный Ливан

КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов считает, что крупный потенциал экономического взаимодействия России с исламским миром не реализуется в полной мере.

Выступая в ходе очередного заседания Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир", он отметил, что "потенциал экономического взаимодействия нашей страны с исламским миром — велик, но по ряду причин реализуется далеко не в полной мере".

"Наши связи сдерживаются, помимо прочего, вмешательством недобросовестных конкурентов, инертностью некоторых участников рынка", — пояснил замглавы МИД РФ.

"При этом одна из причин состоит в недостаточной информации о возможностях партнеров, друг о друге", — добавил Богданов.