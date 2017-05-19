Суд отклонил иск к ЗС по референдуму об Исаакии из-за недоплаты пошлины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил без движения административное исковое заявление оппозиционных депутатов городского парламента о признании незаконным бездействия законодательного собрания по вопросу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора из-за недоплаты госпошлины, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Ранее комитет по законодательству городского парламента рекомендовал внести вопрос о референдуме в повестку пленарного заседания ЗС, однако юридическое управление заксобрания определило, что вынесенный на обсуждение вопрос не соответствует федеральному и местному законам. Ожидалось, что ЗС Петербурга рассмотрит соответствующее постановление на заседании 26 апреля, однако большинство депутатов отказалось от его обсуждения. Затем появилась информация, что вопрос о референдуме будет включен в повестку заседания ЗС на 17 мая, однако депутаты снова не стали его рассматривать.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил без движения административное исковое заявление Амосова, Вишневского, Ковалева, Резника, Трохманенко к законодательному собранию Санкт-Петербурга о признании незаконным бездействия органа государственной власти по вопросу проведения референдума в отношении Собора преподобного Исаакия Далматского", — говорится в сообщении горсуда. По данным пресс-службы, основанием для этого решения послужила недоплата госпошлины.

В свою очередь депутат городского парламента Борис Вишневский сообщил РИА Новости, что госпошлину депутаты доплатили 18 мая, а сегодня иск снова будет направлен в суд.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

В Кремле ранее заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В середине апреля в пресс-службе губернатора Петербурга отмечали, что официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви в администрацию города не поступало.