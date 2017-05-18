День "города трех религий" с размахом отметят в Мытищах

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские евреи с размахом отметят День Иерусалима в подмосковных Мытищах, гости фестиваля смогут подробно узнать о традициях древнего города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

День Иерусалима (Йом-Йерушалаим) традиционно празднуется в Израиле и других странах в конце мая. Он посвящен воссоединению западной и восточной частей города после победы израильских войск в Шестидневной войне 1967 года. В 1998 году Кнессет принял закон об этом празднике, закрепив его в официальном календаре.

"В этом году День Иерусалима особенный — отмечается юбилей — пятьдесят лет со дня воссоединения. Именно поэтому мы решили расширить границы его проведения и сделать необычное, выездное мероприятие для взрослых и детей на свежем воздухе. Празднование будет проходить на территории бывшей загородной резиденции британского посла. Само место выбрано не случайно: здесь в ближайшем будущем будет построен новый еврейский общинный центр", — говорится в сообщении.

Торжественную церемонию откроют президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар. В этом году программа праздника рассчитана, в первую очередь, на семейный отдых.