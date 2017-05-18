Молебны и концерт-реквием прошли в Крыму в память о жертвах депортации

БАХЧИСАРАЙ (Крым), 18 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. В церквях и мечетях Крыма в четверг прошли молебны в память о жертвах депортации, а на месте строительства мемориального комплекса на станции "Сюрень" Бахчисарайского района состоялся концерт-реквием — именно отсюда 73 года назад началась высылка крымско-татарского народа.

В памятном мероприятии приняли участие глава республики Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, а также сотни крымчан, большинство из которых крымские татары. На груди у многих повязаны голубые ленточки, как символ скорби.

Глава Крыма возложил цветы к строящемуся памятнику, после чего состоялся концерт-реквием. "Это памятное для многих крымчан место, отсюда происходила депортация. Это место становится местом памяти, местом почитания… Мы должны извлекать уроки из истории. Однозначно власти должны сделать все, чтобы никогда больше подобное не повторилось. Ни один народ не должен отвечать за проступки отдельного человека. Это недопустимо ни в какие времена, ни при каких условиях", — сказал Аксенов, выступая перед собравшимися.

В свою очередь муфтий Эмирали Аблаев подчеркнул, что крымские народы живут в исторический период времени, когда впервые за многие десятилетия представители различных конфессий сообща встречают траурные и радостные дни.

Вечером в городах и районах состоится акциях "Зажги огонь в своем сердце".

День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно походит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.