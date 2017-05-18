Патриарх Кирилл назвал лучший подарок на свои именины

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Патриарх Кирилл попросил настоятелей московских приходов не дарить ему цветов в день тезоименинства (именин, 24 мая в день памяти Кирилла и Мефодия), сэкономленные средства пойдут на поддержку пострадавшим жителям Сирии, заявил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Сбор помощи пострадавшим в Сирии проходит в рамках деятельности межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации.

"Средства будут направлены на соответствующий целевой счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению", — отметил Волков.

Внести пожертвование, по его словам, может любой желающий.

Ранее патриарх попросил не дарить ему цветы на день рождения и Рождество, а направить средства на закупку оборудования для больницы святителя Алексия, которое патриарх передал клинике 7 января этого года.