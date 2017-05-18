Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Казахстане в 2018 г.

АСТАНА, 18 мая — РИА Новости. Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий запланирован в Казахстане на октябрь 2018 года, сообщил председатель сената (верхней палаты) парламента Касым-Жомарт Токаев.

"Представители крупнейших конфессий планеты приняли решение провести VI Съезд религиозных лидеров 10-11 октября 2018 года", — написал Токаев на своей странице в Twitter.

По его словам, на заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которое состоялось в четверг в Астане, была обсуждена подготовка к очередному форуму.

Согласно данным пресс-службы сената, в мероприятии приняли участие высокие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма, а также руководители ряда международных организаций, в том числе директор Альянса цивилизаций ООН Мэтью Ходс, генеральный секретарь Офиса Всемирного посланника мира Пичаи Товивич, советник министра по вопросам толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Рашид аль-Тунайджи.

Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в сентябре 2003 года в Астане по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Форум проводится каждые три года в столице республики.