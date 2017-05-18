Звон церковных колоколов стал причиной блокировки известного блогера

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ролик блогера под псевдонимом Peeve Peeverson, известного трансляциями прохождения видеоигр, заблокировали на Ютубе за то, что в нем используется "одновременный звон церковных колоколов". Об этом видеоблогер сообщил на своей странице в Twitter.

"Это горячая идея ", — прокомментировал Peeve Peeverson блокировку видеоролика.

Дело в том, что, как выяснилось в комментариях под записью блогера, авторские права на звук "Одновременный звон церковных колоколов" принадлежат лейблу Hot Ideas. Жалобу администрации Ютуба подала компания Universal Music Group.

Звук использовался во время комментария победы над очередным боссом в игре Dark Souls. Сам блогер считает, что администрация видеохостинга решила таким образом подшутить над ним.