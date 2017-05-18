Борис Джонсон поссорился с сикхами из-за бутылки виски

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании разгневал сикхов тем, что во время посещения их храма затронул тему импорта шотландского виски в Индию, хотя последователям сикхизма запрещено употреблять алкоголь, пишет The Guardian.

Издание утверждает, что Джонсон посетил сикхов вместе с премьер-министром страны Терезой Мэй в рамках предвыборной парламентской кампании. При этом, на нем был оранжевый тюрбан — неотъемлемый атрибут одежды сикхов, им запрещено его снимать.

"Пошлина Индии на шотландский виски составляет 150%. Мы должны привозить его для своих родственников (в Индии) беспошлинно. … Надеюсь, я здесь никого не смущаю, говоря, что если кто-то едет в Индию, то должен захватить с собой бутылочку виски", — заявил Борис Джонсон в храме сикхов.

Его слова, как пишет газета, разгневали верующих. Одна из них, женщина по имени Балбир Каур, сделала замечание министру. "Как вы смеете говорить об алкоголе в храме сикхов? Это совершенно неприемлемо!", — воскликнула она.

Впрочем, бывший мэр Лондона продолжал настаивать на своем: "Мне жаль, что вы считаете алкоголь чем-то плохим, я понимаю вашу позицию. Однако, это не точка зрения любой религии". Как уточняет издание, Джонсон все же извинился за свои слова.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила досрочные выборы для того, чтобы усилить позиции правящей Консервативной партии в парламенте, и данные соцопросов не оставляют сомнений, что ей это удастся: согласно прогнозам, консерваторы пользуются поддержкой, по меньшей мере, 47-48% населения.