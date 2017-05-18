Депутат Рады ожидает "бойню" в случае принятия закона против УПЦ

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Законопроекты о статусе религиозных организаций приведут к конфликтам в каждом украинском городе и селе, кроме того предложенные инициативы противоречат конституции Украины, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.
"В последние несколько лет в Украине было захвачено и передано Киевскому патриархату более 40 храмов канонической Украинской православной церкви. Приезжают люди в балаклавах и камуфляже с битами, выгоняют прихожан и передают храм Киевскому патриархату. На данный момент эти действия незаконны, и суды по факту обращений уже несколько храмов вернули обратно. Эта юридическая работа ведется и дальше. Но чтобы узаконить рейдерство и предлагается принять этот закон", — цитирует Новинского пресс-служба партии.
Депутат также добавил, что законопроект об особом статусе УПЦ МП отбрасывает страну в "коммунистический концлагерь", поскольку ставит Церковь под тотальный контроль государства. Новинский подчеркнул, что по Конституции государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. "Есть вывод Научно-экспертного управления парламента о том, что данный законопроект является антиконституционным. Несмотря на это он регистрируется и вносится в зал парламента", — сказал он.
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).