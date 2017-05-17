Рада загоняет УПЦ в "социальное гетто", заявляют в Московском патриархате

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ожидаемое принятие Верховной Радой Украины в четверг законов о статусе религиозных организаций загонит Украинскую православную церковь Московского патриархата в "социальное гетто" и узаконит рейдерские захваты ее храмов, заявил в среду секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев.

Звонарев выступил в Госдуме РФ на первом расширенном заседании межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей.

"Вмешательство парламентариев со знаком минус в область традиционных ценностей и деятельность религиозных организаций сегодня развивается на Украине. Завтра в Верховной Раде будут рассматриваться два резонансных законопроекта, направленных на то, чтобы: первым законопроектом узаконить рейдерские захваты храмов, а таковых с 2014 года захвачено уже 40; и вторым законопроектом загнать Украинскую православную церковь в социальное гетто — так, чтобы и священноначалие — епископы и священники назначались с ведома украинских властей, и гости из зарубежных стран приглашались по согласию свыше", — сказал Звонарев.

Представитель РПЦ призвал депутатов подумать "о том, чтобы уметь реагировать на то, что происходит за рубежами нашего Отечества". В частности, сказал Звонарев, нужно активнее "вступать в диалог с парламентариями зарубежных стран и уметь искать контакты с депутатами-консерваторами, депутатами, придерживающимися традиционных христианских ценностей, для того, чтобы увеличивать круг сторонников традиционных ценностей".

В четверг Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором" предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Законопроект №4128 вводит термин "самоидентификация", а также уточняет минимальное число представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее не раз сообщали о случаях грабежей, притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП, которые зачастую действуют при поддержке властей и радикальных националистов.