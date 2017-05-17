Рада загоняет УПЦ в "социальное гетто", заявляют в Московском патриархате

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ожидаемое принятие Верховной Радой Украины в четверг законов о статусе религиозных организаций загонит Украинскую православную церковь Московского патриархата в "социальное гетто" и узаконит рейдерские захваты ее храмов, заявил в среду секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев.
Звонарев выступил в Госдуме РФ на первом расширенном заседании межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей.
"Вмешательство парламентариев со знаком минус в область традиционных ценностей и деятельность религиозных организаций сегодня развивается на Украине. Завтра в Верховной Раде будут рассматриваться два резонансных законопроекта, направленных на то, чтобы: первым законопроектом узаконить рейдерские захваты храмов, а таковых с 2014 года захвачено уже 40; и вторым законопроектом загнать Украинскую православную церковь в социальное гетто — так, чтобы и священноначалие — епископы и священники назначались с ведома украинских властей, и гости из зарубежных стран приглашались по согласию свыше", — сказал Звонарев.
Представитель РПЦ призвал депутатов подумать "о том, чтобы уметь реагировать на то, что происходит за рубежами нашего Отечества". В частности, сказал Звонарев, нужно активнее "вступать в диалог с парламентариями зарубежных стран и уметь искать контакты с депутатами-консерваторами, депутатами, придерживающимися традиционных христианских ценностей, для того, чтобы увеличивать круг сторонников традиционных ценностей".
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее не раз сообщали о случаях грабежей, притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП, которые зачастую действуют при поддержке властей и радикальных националистов.