УПЦ МП заявляет, что у нее отобрали храм в Хмельницкой области

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата заявляет, что в Хмельницкой области представители УПЦ Киевского патриарха при участии депутата областного совета от националистической партии "Свобода" отобрали у нее храм.

"Шестнадцатого мая представителями "УПЦ КП" при участии депутата Хмельницкого областного совета Бурлика В.В от партии "Свобода" был захвачен Свято-Успенский храм Украинской православной церкви в селе Зоряное Виньковецкого района Хмельницкой области", — говорится в сообщении на сайте Церкви.

Протоиерей Михаил Варахоба заявил, что противостояние в селе инициировал депутат облсовета. По словам священника, Бурлик вместе с членами своей партии прибыл в деревню, и, пользуясь служебным положением, захватил храм.

"Свободовцы во главе с Бурликом, угрожая нам физической расправой, требовали отдать храм. Чтобы избежать вандализма в отношении церкви и столкновений, мы были вынуждены отдать им ключи и даже все документы на церковь. После чего они не дали забрать даже Антиминс (плат с вшитой в него частицей мощей — ред.)", — приводятся слова священника на сайте УПЦ МП.

Отец Михаил утверждает, что депутат подстрекал людей против настоятеля храма Владимира Ярнуша и агитировал верующих переходить в Киевский патриархат. "Депутат инициировал сбор подписей о "переходе" общины УПЦ в "УПЦ КП". Но не смог дождаться результатов опроса и в тот же день привез в село "священника УПЦ КП", — заявил он. Как сообщается на сайте, готовится исковое заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении депутата.

Ранее полиция сообщила, что прихожане УПЦ Киевского патриарха силой отобрали сельский храм у прихожан УПЦ Московского патриархата в Тернопольской области, они оттеснили священника и опечатали здание.

На Украине действуют каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).