Антисемитизм на Украине: взгляд из Европы

Антон Скрипунав

Октябрьским вечером группа из четырех молодых людей возле железнодорожного вокзала Житомира остановила пожилого человека в черной шляпе. Молодые люди жестоко избили старика, кто-то даже достал нож и нанес ему несколько ударов. Позже избиение израильского раввина Мендла Дайча полиция квалифицировала как "разбойное нападение с целью завладения имуществом".

Спустя полгода, 14 апреля, 63-летний Дайч скончался в одной из израильских клиник. А еврейская община так и не дождалась официальной реакции украинских властей. Впрочем, история раввина обсуждалась в основном в израильских СМИ, в Европе эта новость прошла "по верхам".

Это лишь один из случаев проявления антисемитизма, которые происходят на Украине чуть ли не каждую неделю. Но что думают о масштабе откровенной ненависти к евреям в государстве, провозгласившем себя частью Европы, в самой Европе?

Рискованное паломничество

Забитый до смерти Мендл Дайч был представителем хасидского еврейства. Украина является мировым центром хасидизма — движения в иудаизме, зародившегося на территории современной Винницкой области. У хасидов распространен культ цадиков — праведников. Их могилы привлекают множество паломников. В одну только Умань (город в Киевской области) в канун еврейского Нового года съезжаются 50-60 тысяч человек — поклониться гробнице ребе Нахмана.

Евреи Умани постоянно подвергаются нападениям. Последний громкий случай — декабрь прошлого года. Накануне праздника Хануки неизвестные ворвались в синагогу прямо во время молитвы. Они выкрикивали антисемитские лозунги, залили пол и стены красной краской. А во дворе синагоги, где находится могила ребе Нахмана, оставили свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

Главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи: "Я не знаю об этих случаях. Украинские евреи являются хорошими друзьями итальянских. Поэтому мы не приветствуем подобные действия на Украине".

Случаи по умолчанию

Число преступлений по религиозным и национальным мотивам на Украине неуклонно растет — факт, подтвержденный Генпрокуратурой страны. Только за минувшие три месяца было возбуждено 25 уголовных дел. В 2016 году украинские правоохранители зарегистрировали 77 преступлений, а годом ранее — 60. При этом на Украине то и дело возникают споры о том, что данные умышленно занижаются.

Европейские раввины обычно призывают делить антисемитизм на тот, что непосредственно связан с насилием (или нападением на культовые места) и вербальный. В основном "прямой" антисемитизм проявляется в виде нападений на синагоги. 11 мая в Черновцах неизвестные исписали гитлеровскими символами памятник жертвам нацизма. Спустя сутки ворота городской синагоги оказались разрисованными свастиками. Этот же символ несколькими днями ранее вандалы нанесли на надгробия на еврейском кладбище в Черкассах.

Вербальный антисемитизм зафиксировать сложнее. Здесь больше всех отличаются украинские политики. Так, в конце марта депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что "80% людей, находящихся у власти на Украине, не имеют украинскую кровь". Само собой, ей не могли не задать вопрос о склонности к юдофобии. Ответ нардепа вызвал, мягко говоря, недоумение:

"Я ничего не имею против евреев. Я не люблю жидов… Я уже неоднократно говорила, что нет плохого народа. Есть плохие люди. Также есть украинцы, а есть хохлы, есть россияне, а есть кацапы, есть поляки, а есть ляхи", — заявила она в эфире канала "112. Украина".

"Сами евреи не говорят, кто там (у власти). … Мы не делали тест ДНК, но если брать по классическому способу, — по фамилиям — то это Гройсман, Вальцман — фамилия Порошенко, судя по всему. Это Юлия Тимошенко, чья девичья фамилия несет еврейские корни. Это депутаты Борислав Береза, потом Георгий Логвинский. Они так и говорят, что это их национальность", — добавила Савченко.

В апреле Центр Кантора зафиксировал общемировое снижение антисемитизма на целых 12%. А вот касательно Украины эксперты отметили следующее: в стране развивается "косвенный антисемитизм", то есть, героизация людей, устраивавших Холокост. Как показывает история, от страшных слов к страшным делам можно перейти за считанные мгновения.

Главный раввин Франции Хаим Корсиа: "Антисемитизм возможен во всем мире. Одной из обязанностей государства является то, чтобы сделать так, чтоб антисемитизм исчез. Во Франции, если случается нечто подобное, государство сразу начинает бороться с антисемитизмом. Есть одна замечательная теория — теория разбитых окон. Согласно ней, если ты разбиваешь маленькое окно, то ты наносишь вред всему зданию. Поэтому не нужно быть безучастным. Мы, в том числе и евреи, должны давать сильный отпор антисемитизму, расизму. Я думаю, это касается, и Украины".

Сепень безопасности

Впрочем, сами украинские евреи считают такое положение вещей временным. В украинском обществе сегодня происходят огромнейшие изменения, люди выражают национальные украинские чувства разными путями, отмечает главный раввин Украины Яаков Блейх.

"Почему они это делают? В течение 70 лет они не могли выразить свою идентичность. Поэтому сейчас, когда есть возможность выразить себя, украинское общество не знает, как это сделать", — считает он.

Раввин сожалеет, что украинские власти не обратили внимания на эту проблему еще в 1991 году, когда страна обрела независимость. Поэтому сейчас наблюдаются различные "перегибы", будь то героизация деятелей ОУН-УПА или марши радикалов в центре Киева.

Главный раввин Мюнхена Шмуэль Бродман: "У меня на Украине пять внуков, мои дети живут в Одессе. И они очень счастливы там. Они не чувствуют антисемитизма. Я ничего не знаю о тех случаях, которые вы мне рассказали".