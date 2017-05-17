В УПЦ МП отслужат молебен "о вразумлении депутатов" у стен Рады

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Молебен о вразумлении депутатов проведут у стен Верховной Рады Украины в день рассмотрения ею "антицерковных" законопроектов, утром 18 мая, православные верующие, сообщает сайт Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата.

В четверг Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором" предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Законопроект №4128 вводит термин "самоидентификация", а также уточняет минимальное число представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.

"Из многих областей верующие активно присылают обращения к своим народным избранникам с требованием отозвать эти законодательные инициативы. Для того чтобы умолить Бога вразумить депутатов, они собираются даже провести молебен перед окнами парламента", — говорится в сообщении.

Духовенство и миряне, отметили в УПЦ, попытаются заставить народных избранников услышать мнение религиозной части общества и предотвратить узаконивание на Украине дискриминации по религиозному признаку.

"За несколько дней было собрано более 300 тысяч подписей против принятия Верховной Радой Украины дискриминационных законопроектов №4128 и №4511, которые противоречат нормам Конституции и международного права в сфере гарантии свободы вероисповедания", — сообщили в Церкви.На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее не раз сообщали о случаях грабежей, притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП, которые зачастую действуют при поддержке властей и радикальных националистов