Парламент Петербурга может вернуться к вопросу о референдуме по Исаакию
13:0117.05.2017
(обновлено: 12:27 23.05.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, который в среду был снят с повестки дня заседания Законодательного собрания Петербурга, может быть внесен в повестку вновь, сообщил журналистам спикер парламента Вячеслав Макаров.
"Мы абсолютно четко действуем по регламенту. Комитет по законодательству поставил этот вопрос (о референдуме по Исаакию), депутаты имеют полное право его рассматривать или не рассматривать… Он может быть поставлен и на следующее заседание. Будут ли его рассматривать, решает большинство депутатов Законодательного собрания", — сказал он.
Макаров отметил, что считает не вполне корректной формулировку основного вопроса референдума о дальнейшей судьбе Исаакиевского собора.
"Что касается моей личной мотивации, то (вопрос) о чем референдум – выполнять федеральный закон или не выполнять?" — отметил он.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.