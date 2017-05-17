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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Заксобрание Петербурга сняло с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию

Сюжет:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (182)
10:3717.05.2017
(обновлено: 12:28 23.05.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗаседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге. 17 мая 2017Заседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге. 17 мая 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга сняло с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, передает корреспондент РИА Новости.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви

Как уточнили РИА Новости в управлении информации законодательного собрания, с соответствующим предложением выступил парламентарий Борис Ивченко.

"Любой депутат законодательного собрания может предложить внести или снять с повестки какой-либо вопрос, депутат Борис Ивченко предложил снять этот вопрос, и его поддержали 38 депутатов", — сказала представитель управления информации ЗС.

Интерьеры Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦарские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".Царские врата Исаакиевского собора. В центре - витраж главного алтаря Воскресение Христа
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВо внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".Интерьер Исаакиевского собора. Слева - мозаика Рождество Богородицы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМакет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.Туристы рассматривают макет Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОсобо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.Икона Богоматерь Тихвинская в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПарадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.Арка над царскими вратами Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТуристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе. На втором плане - икона с изображением святого Исаакия
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВсе иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.Иконостас Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМакет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.Макет лесов для установки колонн Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.Туристы у главного иконостаса и царских врат в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.Бюст архитектора Исаакиевского собора Огюста Монферрана в интерьере собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВнутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУбранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.Мозаика с изображением апостола Петра в интерьере Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВо время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.Интерьер Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБолее ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.Интерьер Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.
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Религия и мировоззрение
Комментарии
55 пользователей оставили 180 комментариев
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alex2010mel
Предлагаю гнать метлой этого депутята.
10:58
17.05.2017
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Nasmeshnik-35
Все правильно - Референдум может дать совсем не те результаты, которые хочется видеть рейдерам в рясах, и бескорыстно борящихся по их заданию за материальные ценности депутатам. От того и перестраховываются.
11:12
17.05.2017
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