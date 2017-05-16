Закон об особом статусе УПЦ МП является репрессивным, заявили в церкви

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Принятие законопроектов об особом статусе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) является репрессивным по отношении к церкви, заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП епископ Климент (Вечеря).

Ранее сообщалось, что десятки тысяч верующих по всей Украине подписали обращение к Верховной раде против принятия законопроектов об особом статусе УПЦ МП.

"Именно в годовщину со дня начала антирелигиозных репрессий государство пытается принять закон, который по сути абсолютно репрессивный, и мы, к сожалению, сегодня вынуждены говорить о том, что оказываемся перед попытками принимать дискриминационный законопроект, который направлен на прямые репрессии и дискриминации относительно самой большой конфессии в Украине", — сказал Климент на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что это является дискриминацией миллионов граждан Украины, и политики, инициирующие такие шаги, должны нести за это ответственность перед обществом и государством. Также он сообщил, что Всеукраинский совет церквей осудил эти законопроекты. Поддержали этот законопроект только представители неканонический Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На Украине действует каноническая УПЦ, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций…" обяжет религиозные организации, которые якобы управляются из России, заключать специальный договор с Киевом. В противном случае они будут объявлены незаконными. В УПЦ МП его назвали нарушающим конституцию в части предоставления права на свободу мировоззрения и вероисповедания.