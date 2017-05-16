Принесение в Россию мощей Николая Чудотворца финансирует компания "ФосАгро"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Финансирование доставки в Россию из итальянского города Бари мощей святителя Николая Чудотворца, а потом их отправку обратно взяла на себя российская компания "ФосАгро", сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Финансирование принесения мощей будет осуществлять российская компания "ФосАгро" и лично семья Гурьевых. Они финансируют перевоз мощей туда и обратно", — сказал Волков.

Он добавил, что указанная компания также всегда оплачивает чартеры для российских паломников к мощам святителя — два раза в год из России в Бари и обратно.

"Таким образом, паломники из разных, в том числе самых отдаленных епархий Русской православной церкви имеют возможность посещать мощи святителя. Сейчас, как бы в продолжение этого благого дела — "обратное" перемещение мощей святителя (в РФ — ред.)) также осуществляется при их финансовой поддержке, что очень важно", — добавил Волков.

Мощи святителя Николая Чудотворца, являющегося одним из величайших христианских святых, будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург. Мощи святителя Николая впервые покинут город Бари, где они постоянно находятся.

Группа "Фосагро" является одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, ее гендиректор — Андрей Гурьев.