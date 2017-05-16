В РПЦ заявили, что "вип-пропусков" к мощам Николая Чудотворца не будет

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Никаких спецпропусков для желающих поклониться в обход общей очереди мощам святителя Николая Чудотворца в Москве или Санкт-Петербурге не будет – это обессмысливает само поклонение, заявил во вторник пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Мы не предполагаем никаких специальных, отдельных пропусков ни для каких организованных групп граждан. Ни для представителей епархий, ни для представителей других поместных церквей, ни для инославных, ни для кого. Единственная группа граждан, которой соответствующие структуры в правительстве Москвы будут обеспечивать более беспрепятственный проход, это маломобильные группы граждан", — сказал Волков на брифинге в МИА "Россия сегодня".

В свою очередь замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов уточнил, что в данном случае речь идет "об инвалидах опорно-двигательной системы с одним сопровождающим и о грудничках с одним сопровождающим".

По оценке пресс-секретаря патриарха, проход к мощам по каким-то "вип-пропускам" обессмысливает сам факт паломничества и поклонения святыне.

"Если мы и в Москве не может отстоять трех-четырех-пяти часовую очередь, тогда зачем нам это все нужно? Смысл в том, чтобы человек совершил некоторое, хотя бы краткое паломничество к святыне, потратил хотя бы какое-то время, свои физические силы, и применил бы какое-то усилие для того, чтобы поклониться святому угоднику Божьему. В противном случае в этом поклонении не будет никакого смысла. Как в магазине: пришел, взял что-то за какие-то деньги и пошел обратно. Это не магазин, а церковь", — сказал Волков.

В 2011 году, когда в Россию привозили для поклонения Пояс Богородицы с Афона, блоги и СМИ всколыхнула история с "вип-пропусками", по которым якобы в Москве к святыне пропускали вип-персон. Тем не менее, представители РПЦ опровергли эту информацию, признав однако, что были напечатаны специальные билеты для верующих из детских домов и домов инвалидов, а также для определенного числа духовенства и прихожан московских и областных храмов, участвующих в круглосуточных богослужениях у святыни.

Мощи величайшего христианского святого будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург. Мощи святителя Николая впервые покинут город Бари, где они постоянно находятся.