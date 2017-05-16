Гостей Кубка Конфедераций пригласили поклониться мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Русская православная церковь ожидает прибытие к мощам Николая Чудотворца, которые в мае-июле будут находиться в России, паломников из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, в частности – гостей футбольного Кубка конфедераций, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Мощи святителя Николая впервые покинут итальянский город Бари, где они постоянно находятся. Мощи одного из самых почитаемых христианских святых будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург.

"Я думаю, что не только из ближайших стран будут паломники. … Мы приглашаем в том числе и болельщиков, которые прибывают на Кубой конфедераций, поклониться мощам святого Николая Чудотворца", — отметил Волков.

Он считает, что нахождение мощей в дни проведения соревнований будет "важной духовной составляющей".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.