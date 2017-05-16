Патриарх Гарегин откроет в Москве Верховный духовный совет Армянской церкви

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II откроет во вторник в Москве выездное заседание Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви (ААЦ), посвященное 300-летию образования Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

Патриарх Гарегин II в понедельник уже прибыл в Москву и открыл в храмовом комплексе Армянской апостольской церкви выставку известных армянских художников. О повестке дня Верховного духовного совета, заседание которого пройдет 16-18 мая, не сообщается.

Как рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), Верховный духовный совет является одним из высших органов административного управления ААЦ, который собирается регулярно несколько раз в году в разных епархиях, и "в этом году избрана Москва как раз в связи с юбилейной датой". Игумнов также уточнил, что заседания Верховного духовного совета не предполагают участие представителей других Церквей.

"Сама юбилейная дата – 300-летие учреждения епархии Армянской апостольской церкви в России – рассматривается со стороны Русской православной церкви как знаменательный юбилей, подчеркивающий историческое значение давних братских связей между народами России и Армении и между Русской православной церковью и Армянской апостольской церковью", — сказал собеседник агентства.

В целом, отметил Игумнов, между РПЦ и ААЦ существует "очень неплохое конструктивное взаимодействие на современном этапе". Это, например, деятельность двусторонней комиссии по диалогу между церквами, проведение международных конференций, круглых столов и других совместных мероприятий. Представитель ОВЦС напомнил, что предстоятели Русской и Армянской церквей неоднократно встречались как в Армении, так и в России, в том числе в ноябре прошлого года Гарегин II принял участие в торжествах по случаю 70-летнего юбилея патриарха Кирилла.

"Армения – это страна, которая первой приняла христианство, признав его государственной религией. И спустя какое-то время, когда христианство появилось на Руси, связи между Россией и Арменией, и между нашими Церквами, обрели устойчивый, постоянный, братский характер. В этом ключе они развиваются и по сей день – в формате регулярного взаимодействия на рабочем уровне, на уровне священноначалия двух церквей", — отметил иеромонах Стефан (Игумнов).

Российская и Ново-Нахичеванская епархия с центром в Москве окормляет армян почти на всей территории России, а также в Казахстане, Молдавии, Узбекистане и странах Балтии. Епархию возглавляет архиепископ Езрас (Нерсисян). В свою очередь в Ереване находится благочиние патриарших приходов Русской православной церкви в Армении, которое возглавляет епископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев).