Патриарх посетит Верхневолжье на 350-летие обретения мощей Столобенского

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и несколько тысяч паломников намерены посетить Тверскую область во время торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского, сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжества пройдут на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь с 8 по 12 июня. Паломнический лагерь возле монастыря организуют бесплатное проживание и питание для гостей православного праздника.

"Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни также пройдут 8, 10 и 11 июня (утром и вечером), 12 июня утром", — рассказал РИА Новости губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По его словам, до революции монастырь Нило-Столобенская пустынь был одной из самых посещаемых святынь.

"Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Гостей помимо богослужений ждет интересная культурная программа", — отметил глава региона.

Кроме того, на берегу Селигера в эти дни пройдет просветительский форум. Его главным событием станет фестиваль хоров и выступление сводного хора из 500 человек. Во время праздника на фермерском рынки гости праздника смогут купить эко-продукцию местных производителей и сувениры.

Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. По номеру "горячей линии" центра 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Часы работы "горячей линии" — с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Другие новости региона читайте здесь