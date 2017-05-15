Армянский католикос открыл в Москве выставку с картинами Айвазовского

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II прибыл в Москву

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II прибыл в Москву

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II открыл в храмовом комплексе Армянской Апостольской церкви (ААЦ) в Москве выставку известных армянских художников, мероприятие приурочено к 300-летию образования Российской и Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ.

На выставке представлены в том числе работы Ивана Айвазовского, Вардгеса Суренянца и Григора Ханджяна. Помимо этого на экспозиции представлены предметы армянского религиозного искусства.

"От всего сердца возносим молитвы о благоденствии наших двух государств, о плодотворном сотрудничестве и многовековом братстве наших двух единоверных народов!" — заявил патриарх.

Гостями мероприятия стали посол Армении в РФ Вардан Тоганян, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, юморист Евгений Петросян и другие.

Прославленный маринист Иван Айвазовский (Ованнес Айвазян) является одним из самых известных живописцев армянского происхождения. Наиболее популярными картинами художника являются "Девятый вал", "Чесменский бой" и "Кронштадский рейд".