Ученые выяснили, какие травмы головы делают из человека фанатика

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Американские нейропсихологи выяснили, повреждения каких областей головного мозга формируют в человеке склонность к религиозному фундаментализму, в этом им помогли данные Вьетнамской войны, говорится в превью исследования, опубликованном в журнале Neuropsychologia.

"Вентромедиальная префронтальная кора (vmPFC) имеет решающее значение для представления религиозных убеждений. Мы предположили, что vmPFC представляет различные религиозные убеждения и что ее поражение будет связано с религиозным фундаментализмом или сужением религиозных представлений", — отмечают ученые.

Для этого специалисты изучили данные более двух тысяч солдат Вьетнамской войны, получивших во время боев травмы головы. Результаты анализа показали, что гипотеза ученых была ошибочной.

"Вместо этого мы обнаружили, что у участников с поражениями дорсолатеральной префронтальной зоны (dlPFC) есть фундаменталистские убеждения, сходные с пациентами с повреждениями vmPFC, и что поражения dlPFC отражается на уровне фундаментализма", — говорится в исследовании.

Дорсолатеральная префронтальная зона часто именуется главным управляющим центром мозга. Именно она участвует в регуляции эмоций и самоконтроле, а также в работе кратковременной памяти и сохранении устойчивости внимания.