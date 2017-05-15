Муфтий Татарстана стал обладателем коричневого пояса по джиу-джитсу

КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин стал обладателем коричневого пояса по джиу-джитсу, сообщает Духовное управление мусульман республики.

​"На церемонии открытия I Всероссийского турнира по джиу-джитсу на Кубок имени Марджани, состоявшегося в воскресенье в Казани, сертификат о присвоении титула Камилю Самигуллину вручил вице-президент Федерации дзюдо России Георгий Куковеров", — говорится в сообщении.

Самигуллин активно занимается джиу-джитсу, с детства увлекается греко-римской (классической) борьбой. Коричневый пояс дает его обладателю право обучать учеников и свидетельствует о готовности спортсмена получить мастерскую степень (дан).

Организатором турнира выступила Федерация джиу-джитсу Татарстана при поддержке Федерации джиу-джитсу России, Духовного управления мусульман Татарстана, официального оператора хаджа и умры "ДУМ РТ Хадж", республиканского филиала Российского союза боевых искусств и регионального министерства по делам молодежи и спорту. Его участниками стали мужские и женские сборные из Татарстана, Ульяновска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Уфы, Москвы и Самарской области.

Решение назвать кубок именем Шигабутдина Марджани было принято оргкомитетом турнира в связи с предстоящим 200-летием со дня рождения великого татарского просветителя. Планируется, что в дальнейшем турнир станет ежегодным.