Аббас: Палестина высоко ценит миротворческую роль патриарха Кирилла

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Палестина высоко оценивает миротворческие усилия патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нормализации обстановки в Ближневосточном регионе и других горячих точках планеты, заявил в пятницу президент Палестины Махмуд Аббас.

"Мы знаем, какую роль Вы играете в примирении между представителями различных религий. Мы очень высоко оцениваем эту роль, которую Вы играете на Ближнем Востоке и во всем мире. Мы можем сказать, что у нас прекрасные отношения с Русской православной церковью, мы будем развивать эти отношения, и мы остаемся настоящими друзьями", — сказал Аббас на встрече с предстоятелем Русской православной церкви в патриаршей Даниловской резиденции.

Он отметил, что преступления, совершаемые террористами, безусловно, "не имеют никакого отношения к настоящему исламу".

"Мы работаем с различными государствами мира, чтобы положить конец терроризму и экстремизму. Мы уверены в том, что, в конце концов, справедливость восторжествует, и человечество победит это зло", — сказал Аббас.

По его данным, в настоящее время Палестина заключила двусторонние соглашения с 83 странами — "от Канады до Японии". "И все эти соглашения называются "Как мы будем бороться с террором". Поскольку этот террор — не только в нашем регионе, но он встречается по всему миру", — сказал Аббас.