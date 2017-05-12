"Аль-Каида"* разыграет АК-47, пистолет и мотоцикл среди знатоков Корана

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Боевики "Аль-Каиды"* хотят заманить к себе новых членов при помощи конкурса на знание цитат из Корана и конституции Йемена: победитель получит автомат Калашникова китайского производства, призеры — мотоцикл и ноутбук, пишет The Guardian.

Жители Таиза, города на юго-западе страны, сообщили местным СМИ, что террористы прибыли в город и разместили там рекламу викторины. В ней сообщается, что поучаствовать в конкурсе можно в офисах организации и мечетях.

"Назовите три статьи конституции Йемена, которые противоречат исламу", — говорится в одном из вопросов.

Лучшим знатокам Корана, по данным СМИ, помимо автомата и мотоцикла, вручат пистолеты и денежный приз в 20 тысяч саудовских риялов (80 долларов США). При этом на самих листовках, уточняет издание, не указано, куда следует подавать заявки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.