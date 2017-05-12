"Транснефть" поможет Музеям Кремля отреставрировать Успенский собор

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Музеи Московского Кремля и компания "Транснефть" подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, в рамках него компания окажет помощь в комплексной реставрации Успенского собора, которая продлится более пяти лет.

Соглашение подписали генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

"2015-2016 годы ознаменовались замечательным событием, потому что мы начали реставрацию росписи на восточном фасаде Успенского собора. Сейчас мы подготовили все необходимые документы для того, чтобы делать реставрацию этого сложнейшего памятника не частями и урывками, а комплексно. И компания "Транснефть" выразила желание помочь нам в этом сложном вопросе, взяла на себя финансирование реставрационных работ, которые, как мы сейчас подсчитываем, будут длиться более пяти лет", — рассказала журналистам Гагарина.

Она подчеркнула, что это — важнейшее событие в истории кремлевской реставрации.

"Необходимость подобной реставрации нами было осознана давно. О тревожном состоянии собора специалисты говорили еще в 70-е годы прошлого века, когда праздновалось 500-летие завершения строительства собора… В последние годы нам удалось осуществить полномасштабное изучение его конструкции, а также определить их степень жизнеспособности. Именно эти исследования позволили определить направление будущей реставрации", — сообщила Гагарина.

Гендиректор добавила, что задачи подобной научно-комплексной реставрации никогда не ставились предшественниками.

По словам Токарева, сотрудничество с Музеями Кремля начинается "не с чистого листа, а ему уже минимум 10 лет".

"Подписание этого документа переводит в официальную плоскость отношения, которые у нас существовали уже 10 лет" — сказал Токарев, сообщивший, что на реставрацию в год "будет осваиваться примерно 50-60 миллионов рублей".

Гагарина отметила, что любая реставрация на территории Кремля согласовывается с РПЦ.

"Собор на время работ закрываться для посещения и для проведения служб не будет. Мы будем проводить реставрационные работы по частям", — сказала она.

Реставрация собора будет включать восстановление его архитектурного облика и строительных конструкций, а также стенописи в интерьере и на фасадах. Кроме того, будет разработан проект защитных ограждений для наиболее ценных экспонатов и росписей.

Успенский собор Московского Кремля возведен в 1474-1479 годах итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти. С конца ХV века в Успенском соборе возводились на великое княжение, а затем и на царство русские государи, происходила интронизация митрополитов и патриархов. После кончины митрополита Петра (первого митрополита русской церкви) собор стал местом упокоения русских митрополитов и патриархов.

Последние комплексные реставрационные работы в соборе проводились в 1974-1976 годах к 500-летнему юбилею. В 2008 году были проведены комплексные инженерно-геодезические и технологические обследования собора, которые выявили потребность в масштабной реставрации.