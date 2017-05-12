США
12.0512 мая16:51МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Транснефть" поможет Музеям Кремля отреставрировать Успенский собор

15:3912.05.2017
(обновлено: 16:29 12.05.2017)
1450
© РИА Новости . Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОтражение Успенского собора Московского КремляОтражение Успенского собора Московского Кремля
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Музеи Московского Кремля и компания "Транснефть" подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, в рамках него компания окажет помощь в комплексной реставрации Успенского собора, которая продлится более пяти лет.

Соглашение подписали генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

"2015-2016 годы ознаменовались замечательным событием, потому что мы начали реставрацию росписи на восточном фасаде Успенского собора. Сейчас мы подготовили все необходимые документы для того, чтобы делать реставрацию этого сложнейшего памятника не частями и урывками, а комплексно. И компания "Транснефть" выразила желание помочь нам в этом сложном вопросе, взяла на себя финансирование реставрационных работ, которые, как мы сейчас подсчитываем, будут длиться более пяти лет", — рассказала журналистам Гагарина.

Она подчеркнула, что это — важнейшее событие в истории кремлевской реставрации.

"Необходимость подобной реставрации нами было осознана давно. О тревожном состоянии собора специалисты говорили еще в 70-е годы прошлого века, когда праздновалось 500-летие завершения строительства собора… В последние годы нам удалось осуществить полномасштабное изучение его конструкции, а также определить их степень жизнеспособности. Именно эти исследования позволили определить направление будущей реставрации", — сообщила Гагарина.

Гендиректор добавила, что задачи подобной научно-комплексной реставрации никогда не ставились предшественниками.

По словам Токарева, сотрудничество с Музеями Кремля начинается "не с чистого листа, а ему уже минимум 10 лет".

"Подписание этого документа переводит в официальную плоскость отношения, которые у нас существовали уже 10 лет" — сказал Токарев, сообщивший, что на реставрацию в год "будет осваиваться примерно 50-60 миллионов рублей".

Гагарина отметила, что любая реставрация на территории Кремля согласовывается с РПЦ.

"Собор на время работ закрываться для посещения и для проведения служб не будет. Мы будем проводить реставрационные работы по частям", — сказала она.

Реставрация собора будет включать восстановление его архитектурного облика и строительных конструкций, а также стенописи в интерьере и на фасадах. Кроме того, будет разработан проект защитных ограждений для наиболее ценных экспонатов и росписей.

Успенский собор Московского Кремля возведен в 1474-1479 годах итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти. С конца ХV века в Успенском соборе возводились на великое княжение, а затем и на царство русские государи, происходила интронизация митрополитов и патриархов. После кончины митрополита Петра (первого митрополита русской церкви) собор стал местом упокоения русских митрополитов и патриархов.

Последние комплексные реставрационные работы в соборе проводились в 1974-1976 годах к 500-летнему юбилею. В 2008 году были проведены комплексные инженерно-геодезические и технологические обследования собора, которые выявили потребность в масштабной реставрации.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
RUKAPOMOHI
"Последние комплексные реставрационные работы в соборе проводились в 1974-1976 годах к 500-летнему юбилею." Это один из ярких примеров зверства компартии в СССР над храмами.
"Музеи Московского Кремля и компания "Транснефть" подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, в рамках него компания окажет помощь в комплексной реставрации Успенского собора, которая продлится более пяти лет." Ага, почувствовали, что их прижать собрались.
16:40
12.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена