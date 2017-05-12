В Эрмитаже прошла первая за сто лет архиерейская литургия

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Первая с 1917 года литургия архиерейским чином совершена в домовом храме Государственного Эрмитажа — бывшем придворном соборе Спаса Нерукотворного, большой церкви Зимнего дворца, сообщает в пятницу официальный сайт Московской патриархии.

"В храме молились студенты Духовной академии и прихожане храма из числа сотрудников Государственного Эрмитажа. Духовенство и прихожане вознесли молитвы об упокоении великих государей, императоров и императриц, почивших руководителей и сотрудников музея, а также о здравии нынешнего руководства и всех трудящихся в Эрмитаже", — говорится в сообщении.

Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий. По окончании службы он и настоятель храма протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского "за приглашение и возможность совершать богослужения в домовом храме музея".

Общественность взволновала судьба Исаакиевского собора после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Пиотровский заявлял в январе, что считает передачу Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви одним из последствий "дикой провинциализации Санкт-Петербурга". Также он направил патриарху Кириллу просьбу о временном отзыве ходатайства о передаче Исаакиевского собора РПЦ.