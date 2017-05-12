Иерарх: годы после объединения РПЦ и РПЦЗ показали правильность этого шага

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Десять лет, прошедшие после объединения Русской православной церкви (РПЦ) и Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), показали, что это было правильное решение, заявил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

Акт о каноническом общении Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей был подписан в Москве в 17 мая 2007 года святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II и первоиерархом РПЦЗ митрополитом Лавром.

"В подавляющем большинстве верующие Русской Зарубежной церкви восприняли объединение очень положительно. И 10 лет совместной жизни показали, что это было абсолютно правильное решение, которое сейчас позволяет нам ощущать себя членами единой церкви", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, "самое главное заключается в том, что у нас теперь единая церковь, мы вместе причащаемся, вместе служим, и это историческое событие, значение которого переоценить невозможно".

Митрополит отметил, что "дальше можно обсуждать структурные изменения". Он признал, что "существует определенный параллелизм юрисдикций". В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где есть две епархии и два епископа со одинаковыми титулами: один из Московского Патриархата, другой – из Зарубежной церкви.

"С точки зрения строгости церковных канонов, это аномалия. Но здесь ни в коем случае нельзя спешить, решения должны приходить естественно и приниматься так, чтобы все были удовлетворены", — отметил митрополит.