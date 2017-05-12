Митрополит Иларион рассказал Пенсу, что с терроризмом надо бороться вместе

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион рассказал в четверг вице-президенту США Майклу Пенсу о необходимости создать единую антитеррористическую коалицию.

Митрополит Иларион принимает участие во Всемирном саммите в защиту гонимых христиан, который проходит в Вашингтоне.

"В разговоре (с Пенсом) я сказал, что главная проблема сегодня в мире — это терроризм. Для того, чтобы его победить, нам нужна единая антитеррористическая коалиция", — заявил митрополит РИА Новости.

Он выразил надежду, что "США и Россия будут вместе участвовать в этой коалиции, что политические разногласия ради преодоления терроризма можно будет отложить в сторону".

Митрополит Иларион считает, что нашел понимание у собеседника. По его мнению, "у новой администрации США есть очень ясное понимание ситуации, чего не было у предыдущих администраций".