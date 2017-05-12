В РПЦ рассказали о месте пребывания мощей Николая Чудотворца в Петербурге

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение о месте пребывания мощей святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге будет принято уже после того, как святыню доставят в пределы РФ, сейчас этот вопрос остается открытым, сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Мощи святителя Николая Чудотворца принесут с 21 мая по 28 июля в Россию из итальянского города Бари, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве.

В начале мая в Санкт-Петербургской епархии РПЦ сообщали, что не исключают возможности выставить мощи святителя Николая Чудотворца в Исаакиевском соборе, если к тому времени он будет передан верующим.

"Оно (решение — ред.) будет принято, когда мощи будут принесены в пределы России. Они почти месяц будут находиться в Москве. Поэтому, как мне кажется, до этого момента далеко. А в Петербурге имеется не одно место, которое способно принять святыню, поэтому вопрос, может быть, будет решен не завтра и не послезавтра", — сказала она.

По ее словам, в Санкт-Петербурге есть храмы, имеющие большой опыт размещения величайших христианских святынь. В качестве примера она привела Новодевичий монастырь и Александро-Невскую лавру. Также она не исключила, что святыню могут выставить в кафедральном Казанском соборе.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Святитель Николай Чудотворец считается покровителем всех странствующих.

За 930 лет пребывания мощей святителя Николая в Бари они никогда не покидали города. Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. По информации РПЦ, каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться святыне, однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.