В Россию доставят ребро святого Николая Чудотворца, сообщили в РПЦ

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В Россию для поклонения будет доставлено ребро святого Николая Чудотворца, сообщил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев).

"Это ребро святителя", — сказал он.

Митрополит назвал прибытие мощей святого Николая в Россию "событием огромной исторической важности и большой вехой во взаимодействии между Русской православной и Римско-католической церквами".

Он напомнил, что решение о принесении мощей святителя Николая в Россию было принято во время исторической встречи святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване в феврале прошлого года.

"Конечно, это знак достигнутого доверия", — отметил митрополит Иларион.

Он затруднился предсказать, сколько паломников придет к мощам святого Николая. "Святитель Николай — это один из самых почитаемых святых Русской православной церкви, он помогает всем, в самых разных обстоятельствах. И я думаю, огромное количество людей захочет поклониться его святым мощам", — сказал митрополит.

Мощи святителя Николая Чудотворца принесут с 21 мая по 28 июля в Россию из итальянского города Бари, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване.

За 930 лет пребывания мощей святителя Николая в Бари они никогда не покидали города. Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. По информации РПЦ, каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться святыне, однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.

С 22 мая по 12 июля они будут доступны для паломников в Храме Христа Спасителя. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Святитель Николай Чудотворец считается покровителем всех странствующих.