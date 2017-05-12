Митрополит Иларион не подтверил данные о мощах Николая Чудотворца

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вопрос о месте в Петербурге, где будут выставлены для поклонения мощи святого Николая Чудотворца, пока не решен, сообщил РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион, который приехал в Вашингтон для участия во Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.

В начале мая в Санкт-Петербургской епархии РПЦ сообщали, что не исключают возможности выставить мощи святителя Николая Чудотворца в Исаакиевском соборе, если к тому времени он будет передан верующим.

"Этот вопрос еще обсуждается. Сначала мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве в течение последних чисел мая и всего июня. В июле они будут перевезены в Санкт-Петербург, где пробудут около двух недель. И до июля еще есть время решить вопрос о месте", — сказал агентству митрополит.

Мощи святителя Николая Чудотворца принесут с 21 мая по 28 июля в Россию из итальянского города Бари, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване.

За 930 лет пребывания мощей святителя Николая в Бари они никогда не покидали города. Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. По информации РПЦ, каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться святыне, однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Святитель Николай Чудотворец считается покровителем всех странствующих.