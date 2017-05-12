Митрополит Иларион хочет привлечь внимание христиан к Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) заявил РИА Новости, что хочет привлечь внимание участников всемирного христианского саммита к трагедии христиан на Ближнем Востоке.

Митрополит Иларион принимает участие во Всемирном саммите в защиту гонимых христиан, который проходит в Вашингтоне.

Как подчеркнул митрополит, РПЦ "на протяжении многих лет поднимает тему гонений христиан на Ближнем Востоке, она была основной во время встречи святейшего патриарха Кирилла с папой Римским Франциском в Гаване".

"Мы видим, что проблема гонений на христиан и геноцида христиан, которые происходят в целом ряде стран, замалчивается. Ей не уделяется должного внимания ни в СМИ на Западе, ни в политическом мире. Прежде всего, мы хотим такими акциями, как нынешний саммит, привлечь внимание мировой общественности к той трагедии, которая происходит на Ближнем Востоке. И Русская православная церковь старается использовать все возможности для того, чтобы озвучивать нашу глубочайшую озабоченность", — сказал агентству владыка.

Он отметил, что, по словам патриарха Кирилла, победить терроризм может только единая глобальная антитеррористическая коалиция, "пока различные коалиции действуют параллельно или в ущерб друг другу, эту проблему решить будет невозможно".

Митрополит Иларион рассказал, что РПЦ "постоянно вовлечена в гуманитарную помощь не только христианам, но и всем, кто страдает от гонений на Ближнем Востоке". "По нашим приходам мы собрали больше миллиона долларов и отправили в Сирию, совместно с МЧС РФ уже отправили 13 самолетов с гуманитарными грузами, есть много других гуманитарных инициатив", — сказал он. Однако, по его словам, "реально проблему может решить только в том случае, если будет принято политическое решение, если прекратится пособничество терроризму со стороны западных стран, если они прекратят вооружать террористов".