ОАЭ, Турция и Шри-Ланка привезут халяль-продукцию в Казань не выставку

КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 60 предприятий из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Шри-Ланки, России и других стран примут участие в крупнейшей в РФ выставке халяль-индустрии Russia Halal Expo, которая впервые пройдет в Казани 18-20 мая в рамках международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit", сообщил РИА Новости представитель оргкомитета выставки.

"На выставку заявились более 60 предприятий, производящих халяль-продукцию и поставляющих халяль-услуги, среди которых международные компании из ОАЭ, Турции, Шри-Ланки, Беларуси, Киргизии, а также регионов России: Марий-Эл, Самары, Удмуртии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Томской области и других", — сказал собеседник агентства.

По информации оргкомитета, на выставке будут представлены разнообразные товары и услуги, соответствующие нормам ислама: мясная продукция и колбасные изделия, кондитерские изделия, чайная продукция, мед, пищевые добавки, детское питание, бортовое питание, мусульманский туризм. Основной целью выставки является развитие брендов отечественных производителей, продвижение продукции российского малого и среднего бизнеса на экспорт, привлечение инвестиций, реализация программы импортозамещения. Производители смогут презентовать свою продукцию и услуги, а также найти новые рынки сбыта. В рамках выставки запланированы тренинги и мастер-классы.

Russia Halal Expo проводится при поддержке президента и правительства Татарстана, организаторами выступили Духовное управление мусульман Татарстана, комитет по стандарту "Халяль", Агентство инвестиционного развития республики.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. Целью саммита является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС.

KazanSummit-2017 ожидает более 2 тысяч гостей, в том числе порядка 1,6 тысячи зарубежных, представляющих 50 стран. Ключевой темой саммита в этом году станут исламские инвестиции в контексте современных международных экономических отношений. Планируется, что KazanSummit-2017 затронет новые сферы: социальное предпринимательство, экологию, благотворительность, корпоративные стратегии и геоэкономику, кластерную политику, туризм, исламское образование. Ожидается подписание около 40 различных документов о сотрудничестве.