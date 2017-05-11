Как европейские коровы заставили евреев и мусульман забыть о Палестине

АМСТЕРДАМ, 11 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Европейские законодатели невольно вынуждают евреев и мусульман забыть о разногласиях. Повсеместные запреты на обрезание, ритуальный забой скота, ношение кип и хиджабов в демократической Европе стали для верующих сигналом — власти не сильно волнуются об их правах.

То, как евреи будут вместе с мусульманами добиваться соблюдения своих прав, обсуждали более 300 глав еврейских общин на конференции Совета раввинов Европы (СРЕ). Мероприятие было приурочено к 60-летию создания организации.

© Фото : фото предоставлено пресс-службой СРЕ Конференция по случаю 60-летия Совета раввинов Европы © Фото : фото предоставлено пресс-службой СРЕ Конференция по случаю 60-летия Совета раввинов Европы

"Совет раввинов Европы был образован в Амстердаме 60 лет назад главным раввином Британии Исраэлем Броди, раввином Франции Яковом Капланом, главным раввином Амстердама Аароном Шустером и еще несколькими раввинами. Все они собрались здесь в 1957 году, чтобы положить начало организации, которая была призвана воссоздать еврейскую общину", — отметил на конференции глава СРЕ, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

В то время многие не верили, что у еврейской общины есть будущее в Европе. Сегодня эти сомнения вновь появились.

"После 72 лет после Катастрофы все еще стоит вопрос о том, есть ли будущее у еврейских общин Европы", — заявила Катарина фон Шнурбейн, координатор Европейской комиссии по антисемитизму.

Все началось из-за мяса

"Если говорить о таких вещах как образование наших детей, сохранение традиции, то проблемы мусульман и евреев Италии сходны", — пояснил РИА Новости главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи.

"Например, такие традиции как обрезание и ритуальный забой скота постоянно подвергаются атакам. Это общая проблема, которую мы должны решать вместе", — добавил он.

Сегодня рынок кошерной и халяльной продукции неуклонно растет. Успех индустрии связан, прежде всего, с ростом мусульманского населения. Там, где нет возможности выбрать халяль, мусульмане выбирают кошер.

Вопрос о способе забоя животных будоражит Европу уже несколько лет. Собственно, скандал разгорелся из-за одной лишь детали: политики считают, что скотину нужно перед умерщвлением оглушать, это "более гуманно". Однако такой способ противоречит предписаниям иудаизма и ислама — животное в момент заклания должно находиться в сознании.

Запрет на ритуальный забой, который в иудаизме называется "шхита", действует в Дании, Голландии, Польше, Латвии, Голландии и Швеции. Туда евреи специально завозят из других стран кошерное мясо. В ряде европейских государств есть компромиссные варианты: например, в Словакии, Австрии и Эстонии животное оглушают после того, как ему перерезают горло, как требуют каноны. А в Финляндии оглушение и перерезание горла должны осуществляться одновременно.

Но решение парламентов бельгийских областей Фландрия и Валлония запретить с 2019 года шхиту разозлило местных верующих. Главный раввин Бельгии Альбер Гиги заявил о наступлении на религиозные свободы в демократической Европе. На конференции СРЕ он обратился к сидевшему в зале к первому заместителю главы Еврокомиссии Франсу Тиммермансу с просьбой вмешаться.

"Помогите нам справиться с притеснением религиозных свобод в Европе", — призвал раввин.

Сам Тиммерманс наверняка осознает всю серьезность проблемы. Но выводы делает совсем не те, которых от него ждут. "Два года назад я был не очень оптимистично настроен по поводу взаимоотношений общества и религии, а также между конфессиями. Но сегодня ситуация изменилась, я более оптимистично смотрю теперь в будущее. Общество поняло, что это больше не шутка: если все мы не будем бороться за свои ценности — христиане, иудеи — то это приведет к разрушению", — заявил он на конференции.

Дух неонацизма

А между тем возможным запретом шхиты встревожены еврейские общины всех стран Европы. Так, главный раввин Франции Хаим Корсиа, комментируя эту проблему, проводит недвусмысленные параллели с мрачным европейским прошлым.

"Я не могу забыть, что очень эффективная система защиты животных была создана как раз нацистами. Иногда система может быть хороша для животных, но не для людей. А мы должны прежде всего думать о людях", — пояснил раввин. Действительно, фашистская Германия в 1933 году приняла очень жесткий закон о скотобойнях, запрещавший кошерный и халяльный забой. Нарушителей немедленно отправляли в концлагерь.

© Фото : фото предоставлено пресс-службой СРЕ Конференция по случаю 60-летия Совета раввинов Европы © Фото : фото предоставлено пресс-службой СРЕ Конференция по случаю 60-летия Совета раввинов Европы

Раввины на конференции вообще постоянно повторяли, что ни в коем случае нельзя забывать уроки прошлого и допускать того, чтобы радикальные политические силы пытались вернуть Европу в первую половину XX века.

Раввин Пинхас Гольдшмидт считает, что ультраправые партии очень сильно влияют на всю европейскую политическую картину. Доходит до того, что так называемые "мэйнстримные" объединения — в основном, центристы — в борьбе за избирателей используют наработки радикалов. Недавний пример — Норвегия, где парламентское большинство выступило на этой неделе за запрет обрезания.

"Политика крайне правых партий влияет на весь политический спектр Европы. Для нас это — еще большая угроза", — заявил Гольдшмидт.

"Мусульмане не организованны"

Однако, как выясняется, с мусульманами не так-то просто договориться. Раввины отмечают, что у них нет единой организации, которая могла бы действовать от имени всей общины. В той же Италии, по словам главного раввина Рима, приходится иметь дело "с разными группами мусульман". И в почти двухмиллионной исламской общине Италии имеются разные точки зрения на ключевые вопросы.

Для итальянских евреев, которые проживают в стране около двух тысяч лет, большой проблемой являются не столько сами мигранты-мусульмане, сколько их политические убеждения — далеко не все беженцы хорошо относятся к иудеям, отмечает раввин Риккардо Ди Сеньи.

"Мы имеем дело с первым поколением мигрантов. Они очень неорганизованы. И даже там, где они организованы, они представляют собой различные диаспоры — марроканцы, турки и т.д. И если ты наладил мосты с одной диаспорой, то это не значит, что ты договорился с другой. Это является проблемой не только для евреев, но и для властей в различных странах", — сетует в свою очередь раввин Пинхас Гольдшмидт.

Сейчас евреи и мусульмане сотрудничают лишь на уровне отдельных государств — например, в Бельгии. Конечно, верующие пытаются создать систему общего взаимодействия по вопросам соблюдения прав на вероисповедание. Очевидно, работа над этим, считает Гольдшмидт, займет немало времени.

"Мы только начали этот процесс, поэтому надеемся, что это станет краеугольным камнем Европы будущего. … Я не хочу обсуждать вопрос о том, нужно ли пускать мигрантов в Европу. Но раз они уже тут, надо сделать все, чтобы они не были закрыты в гетто. Ведь из-за этого молодые люди становится потенциальными террористами", — полагает он.





