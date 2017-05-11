Муфтий: дело Соколовского - сигнал о низком уровне культуры в обществе

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Приговор блогеру Руслану Соколовскому, игравшему в храме в Pokemon GO, является сигналом к тому, что в российском обществе нужно воспитывать культуру общения, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

В четверг суд назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения, признав его виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств христиан и мусульман. В августе прошлого года блогер разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце Соколовский высмеял основы христианства.

"Относительно этого дела хотел бы сказать, что это сигнал к тому, что, к сожалению, в нашем гражданском обществе высокие идеалы воспитанности и культуры были потеряны в постперестроечный период. Мы должны серьезно обратить внимание на воспитание культуры общения в нашем обществе. Непозволительно оскорблять старшее поколение, учителей, родителей. И в советское, и в царское время мы знаем, что к этому очень внимательно относились", — отметил Крганов.

Высокий уровень культуры общения является, по его словам, одним из показателей силы государства. Иначе "оно потеряет свой авторитет".

"Нужно в школах и других учебных заведениях преподавать основы культуры общения в обществе", — призвал муфтий. Он также отметил, что считает правильным закон об оскорблении чувств верующих, так как "в России проживают люди разных культур и вероисповеданий".