Блогер Соколовский покинул зал суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Блогер Руслан Соколовский, приговоренный к 3,5 года условного лишения свободы за "оскорбление чувств верующих", покинул зал суда и сообщил журналистам, что в первую очередь намерен встретиться с девушкой и матерью, а также найти жилье.

"Увижусь с девушкой, с которой мне не разрешали видеться восемь месяцев, увижусь с матерью, решу, где мне жить", — сказал Соколовский журналистам. "Сначала поеду на квартиру к адвокату, а потом решу. Эти события меня изрядно разорили, я потерял все деньги", — добавил он.

Соколовский также заявил, что займется социальными проектами вместе с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, в частности будет участвовать в строительстве хосписов.

"Буду заниматься в первую очередь социальными полезными инициативами. Буду очень спокоен и тих, потому что меня могут догнать и посадить на реальный срок", — сказал Соколовский. Он добавил, что новый его ролик появится не скоро.

"(Евгений) Ройзман советовал мне получить высшее образование, когда окажусь на свободе, этим и займусь. Я сейчас учусь на юридическом факультете, но мне не нравится, я в метаниях, может быть, пойду на журналистский", — сказал он.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг назначил "ловцу покемонов" блогеру Руслану Соколовскому 3,5 года условного заключения. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: Соколовский ранее не был судим, имеет положительные характеристики, помогает матери, в ходе процесса попросил прощения у верующих.

Блогер признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном приобретении ручки с видеокамерой (специального технического средства, лицензию на покупку которого выдает ФСБ).

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.