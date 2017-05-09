МИД Израиля вызвал турецкого посла после заявлений Эрдогана об Иерусалиме

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля вызвал посла Турции Кемаля Окема для разъяснений касательно недавних заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, сообщает газета Jerusalem Post.

Накануне Эрдоган призвал мусульман "как можно чаще посещать мечеть Аль-Акса", расположенную на храмовой горе Иерусалима, так как "каждый день, который Иерусалим находится под оккупацией (Израиля — ред.)" является "оскорблением" для них. Он также раскритиковал законопроект Израиля, предусматривающий запрет на традиционный призыв к молитве для мусульман поздней ночью и ранним утром.

"Те, кто систематически нарушает права человека в своей собственной стране, не должны поучать единственную демократию в регионе", — цитирует издание заявление представителя МИД Израиля Эммануэля Начсона.

Турция и Израиль, некогда бывшие стратегическими партнерами, отдалились друг от друга после прихода к власти в Анкаре исламистов, переориентировавших турецкую внешнюю политику с европейской интеграции на укрепление позиций в арабо-мусульманском мире. Пиком взаимного охлаждения стал инцидент с "Флотилией свободы".