Патриарх Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Дня Победы возложил венок к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, обратив внимание на необходимость быть всегда готовыми к защите Отечества.

"Мы победили, это была историческая Победа, изменившая ход истории. Это была Победа, которая спасла наш народ и нашу страну. И, конечно, на острие этой Победы была наша армия — люди, способные совершать подвиг. Дай Бог, чтобы современная российская армия в полной мере соответствовала тем великим идеалам воинской доблести, самоотверженности, способности совершать подвиги, как это было в годы Великой Отечественной войны", — сказал патриарх, обращаясь к присутствовавшим на церемонии военнослужащим.

Предстоятель Русской церкви пожелал военным, чтобы Бог хранил их "от реального участия в каких-то смертоносных военных действиях". "Но если когда-то возникнет необходимость защищать Родину, то мы все должны уметь ее защитить. И в первую очередь — Вооруженные силы", — добавил он.

У Вечного огня патриарх и сопровождавшие его представители духовенства пропели "Вечную память" воинам, "жизнь свою за веру и Отечество положившим".