США
9.059 мая14:27МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Летать было не страшно, а на земле боялся, что вернут домой"

13:5809.05.2017
0120
© Фото : фото из личного архива Анатолия АртеменкоГерой Советского Союза генерал-майор авиации в запасе Анатолий Павлович АртеменкоГерой Советского Союза генерал-майор авиации в запасе Анатолий Павлович Артеменко
© Фото : фото из личного архива Анатолия Артеменко

Анатолий Артеменко — летчик, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в запасе — родился в 1918 году в селе Старая Кантакузенка на Украине. В 1941 году, когда он окончил Херсонскую военно-авиационную школу, его оставили в ней инструктором. О том, как тайком сбежал на фронт, зачем это сделал, как воевал и о своем отношении к вере он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Мария Шустрова.

- Анатолий Павлович, как получилось, что попали на фронт только в 1943 году?

— Я еще до войны окончил летную инструкторскую школу, и сколько я ни пытался, меня на фронт не пускали. Говорили: "У тебя не менее важная задача". Но в 43-м году я ухитрился сбежать. Один летчик улетал на фронт, я нашел его самолет и в нем спрятался. В первый раз меня обнаружили, дали 10 суток и отправили на гауптвахту. Ну, я и пошел… Но не на гауптвахту, а в другой самолет. На этот раз я уже так спрятался, что меня не нашли. Так я и попал на фронт.

А война есть война. Требовали меня вернуть. Но на фронте были большие потери, поэтому начальство тормозило мою отправку домой. Потом была Курская битва. Но после нее решили меня все же отправить. Большой начальник из командования фронта приехал со мной побеседовать. Сказал: "Хватит, повоевал — пора обратно".

Я, как мог, уговаривал, убеждал. А когда аргументы у меня кончились, попросил сообщить, что я погиб. Он на меня посмотрел, побарабанил пальцами по столу и ушел — ни слова не сказал.

Через неделю полк построили,  вышло к нам руководство — я как их увидел, у меня сердце заколотилось. Начальник штаба начал зачитывать приказы. Первым указом меня за боевые действия наградили орденом Красного знамени. Ну, думаю, домой хоть с орденом поеду. Второй приказ — присвоить мне воинское звание лейтенанта, я до этого был сержантом. Вообще-то такие выпускники, как я, должны были становиться офицерами, но в преддверии войны ЦК партии постановил, что выпускники должны быть только старшинами, сержантами и младшими командирами: война на носу, армия растет, а младших командиров нет. Вот и сделали нас сержантами.

А третьим приказом меня повысили в должности — сделали командиром эскадрильи. Тут уже я понял, что меня оставят.

- Вы так хотели воевать? Неужели не страшно было?

— Я во время полетов всегда был спокоен: я там, в воздухе, один, обратно меня отправить некому. А вот на земле все время оглядывался — вдруг кто поймает и вернет домой.

- Но почему вы так мечтали попасть на фронт?

— Это то, что я хотел бы донести до современной молодежи. Может быть, прав президент Путин, который сказал, что патриотизм должен быть у каждого в сердце. Он ведь и в самом деле не коллективный, когда надо что-то вместе делать — строить, на целину ехать… Патриотизм должен быть у каждого.

Для меня он был чувством той, тяжелой войны. Отступление наших войск оседало в сердце — ну, как же так? Ведь мы еще в училищах пели песни, что ни одной пяди земли не отдадим, воевать будем малой кровью. А получалось все наоборот. Меня это мучило.

- Вы когда-нибудь были ранены?

— Только один раз. Дело в том, что немцы перед отправкой на фронт давали летчикам для практике налетать около ста часов, а мы своим истребителям — десять часов, а штурмовикам всего два полета — взлетел и сел. Опыта нашим пилотам не хватало.

Дело было на Курской дуге. Я летал на Ил-2. Вдвоем еще ничего, а когда группа из пяти-шести самолетов — трудно. Мне дали неопытного летчика из другой эскадрильи. Чтобы его не сбили на первом же вылете, я поставил его справа от себя. Но он меня потерял. Я ему приказал слушать радио и выполнять команды. Во время пикирования на цель даю ему команду открыть огонь, а он меня накрыл: еще не зная, как летать в строю, случайно выстрелил по моему самолету. Моему стрелку отбил голову сразу, даже капельки крови на форме не осталось. А меня легко ранило.

- На войне в Бога не уверовали? Сейчас многие ветераны говорят, что их чудо уберегло.

— Когда я был еще совсем мальчиком, был один случай. Жил я тогда в деревне, у нас были прекрасный храм и синагога. Мать мне как-то дала три копейки — на причастие. Сладкое у нас дома было редкостью, а мне рассказывали, что во время причастия священник ложку меда кладет тебе в рот, а потом дает просвиру. Я так хотел этого меду! Бежал в церковь не столько причаститься, сколько за сладостью. Зажмурил глаза, открыл рот. Но священник сунул ложку, вынул, а никакого меда во рту не оказалось. Я с тех пор — за такой обман — ни в одну церковь не заходил. Но потом, уже взрослым, иногда беседовал со священнослужителями. 

Я знаю Библию, вероучение, но сам к вере так и не пришел. Но я люблю Церковь, знаю и понимаю ее роль в жизни человека. Она безусловна, ей нет замены.

© фото из личного архива Анатолия АртеменкоПобедители
© фото из личного архива Анатолия Артеменко
Победители
Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена