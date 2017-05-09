Совет раввинов: влияние ультраправых партий в Европе - угроза для евреев

АМСТЕРДАМ, 9 мая — РИА Новости. Влияние ультраправых партий на популярные политические силы в странах Европы является самой большой угрозой для проживающих там евреев, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, комментируя законопроект в Норвегии о запрете обрезания.

Ранее Партия прогресса, которая входит в правящую коалицию в парламенте Норвегии, проголосовала за законопроект, полностью запрещающий обрезание мальчикам до 16 лет, так как эта процедура, по мнению политиков, нарушает права человека и наносит психический и физический ущерб.

"К сожалению, мейнстримные партии берут программы крайне правых партий", — отметил Гольдшмидт.

"Политика крайне правых партий влияет на весь политический спектр Европы. Для нас это — еще большая угроза", — добавил он.