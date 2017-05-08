СМИ: в Норвегии предложили запретить обрезание мальчиков до 16 лет

АМСТЕРДАМ, 8 мая — РИА Новости. Антимигрантская Партия прогресса, которая входит в правящую коалицию в парламенте Норвегии, проголосовала за законопроект, полностью запрещающий обрезание мальчикам до 16 лет, так как эта процедура, по мнению политиков, нарушает права человека и наносит психический и физический ущерб, сообщает в понедельник издание The Independent.

Также, как пишет газета, партия проголосовала за запрет ношения хиджабов в государственных образовательных учреждениях.

"Защитники (законопроекта – ред.) утверждали, что обрезание приносит психический и физический вред детям и является серьезным нарушением прав человека", — отмечает издание.

Лидер Партии прогресса Сив Йенсен заявила журналистам, что лично была против законопроекта и что он не направлен против нацменьшинств.

"Это очень печально", — прокомментировал законопроект глава еврейской общины Норвегии раввин Эрвин Кон, слова которого приводит газета. Он отметил, что Партия прогресса "послала сигнал" о том, что Норвегия является "неприветливой страной".

Партия прогресса занимает в парламенте 29 из 169 мест и является третьей по величине силой. Она вместе с Консервативной партией составляет правящую коалицию, главой которой является премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.