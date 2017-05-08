В Амстердаме раввины из Европы обсудят угрозы еврейской общине Евросоюза

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Юбилейная конференция Совета раввинов Европы, на которой более 300 членов еврейской общины обсудят положение единоверцев в странах Евросоюза, пройдет с 8 по 10 мая в Амстердаме, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Эта конференция особенно важна для нас не только из-за ряда важных тем, которые мы на ней поднимем, но и потому что мы отмечаем круглую дату организации. Мы неспроста организовали конференцию в Амстердаме – именно здесь в 1957 году прошла первая конференция Совета раввинов Европы, при поддержке главного раввина Амстердама Аарона Шустера. Грядущая конференция станет самой масштабной за все годы существования организации", — цитирует пресс-служба президента Совета раввинов Европы, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

Одно из основных тем конференции станет будущее еврейской общины в Европе. Особенно евреев беспокоит вопрос усиления в Европе ультраправых партий, которые, по их мнению, угрожают свободе религиозных прав меньшинств.

Помимо этого, раввины обсудят результаты президентских выборов во Франции, судьбу святых мест Беларуси, а также резолюцию ЮНЕСКО по Иерусалиму. В резолюции, внесенной группой арабских государств, Израиль назван оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы в Восточном Иерусалиме, включая Старый город, осуждаются как нарушение международного права.

На конференции ожидается выступление вице-президента Еврокомиссии Франца Тиммерманса, главных раввинов Франции, Израиля и Великобритании. Всего в мероприятии примут участие более 300 человек – она станет самой крупной конференцией Совета раввинов Европы за 60 лет.