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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Президент ЕЕК напомнил, кто освободил большинство концлагерей

18:1607.05.2017
(обновлено: 14:02 09.05.2017)
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© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша. Архивное фотоКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, посетивший в воскресенье вместе с молодежной делегацией еврейской общины из России концентрационный лагерь Освенцим, напомнил молодым людям, что именно Красная армия внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти.

Солдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
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Молодёжная делегация еврейской общины из России, насчитывающая около 1 тысячи человек из 45 городов страны, посетила комплекс бывшего нацистского концлагеря Аушвиц Биркенау – в память о трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны и в знак признательности за подвиг Красной армии, освободившей Европу и десятки тысяч заключённых концлагерей, и спасшей сотни тысяч евреев Венгрии и других стран Европы. Поездка была приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором акции "Марш Жизни" выступил главный раввинат России, она прошла под патронатом и при поддержке Европейского еврейского конгресса, и лично его президента Вячеслава Моше Кантора, а также главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.

Солдаты танкового подразделения Бундесвера. Архивное фото
© AFP 2017 / John MacDougall
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"Находясь здесь сегодня, мы ещё больше чувствуем наш долг не только почтить память шести миллионов невинных жертв, но и не забывать, что именно Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау и внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти и прекращение массового уничтожения людей в десятках стран Европы. Наш долг — не забывать подвиг тех, кто, не жалея своей жизни спасал наш народ. Мы, как евреи, до конца времён должны и будем помнить их великое дело", — сказал в своём обращении к собравшимся Кантор.

По его словам, современное поколение живет во времена широкого доступа к информации об исторических фактах. "Но чрезвычайно важно усвоение вами и вашими ровесниками также и морально-этических ценностей. Знания о событиях прошлого должны правильно восприниматься. Тогда историческая память будет передаваться из поколения в поколение, что поможет предотвратить новые катастрофы", — подчеркнул президент ЕЕК.

Делегация ЕЕК и еврейских организаций России зажгла свечи в память о погибших узниках и солдатах-освободителях. Также участники акции встретились в Освенциме с Батшевой Фридман, пережившей Холокост бывшей узницей концлагеря, которая рассказала молодёжи о своём личном опыте человека, которому удалось выжить в нечеловеческих условиях концлагеря.

Битва за Берлин
© Инфографика
Битва за Берлин
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Религия и мировоззрение
Комментарии
42 пользователя оставили 78 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
николай богомолов
жаль что об этом помнят только русские и .... евреи
18:21
07.05.2017
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chayser011николай богомолов
николай богомолов, кто больше всех пострадал, тот чтит и помнит!!
19:39
07.05.2017
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