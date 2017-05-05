Власти Мордовии помогут новой семинарии наладить сотрудничество с вузами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Власти Мордовии помогут создаваемой в Саранске духовной семинарии наладить сотрудничество с региональными вузами для решения вопроса с преподавательскими кадрами, сообщили в пресс-службе главы республики.

Священный Синод РПЦ 4 мая постановил преобразовать Саранское духовное училище в Саранскую духовную семинарию — высшее духовное учебное заведение. Ректором семинарии назначен митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

По информации пресс-службы, администрация города передала Саранскому духовному училищу здание бывшей школы №15 площадью более 2 тысяч квадратных метров. Там предполагается разместить учебный корпус семинарии.

"Мы также помогаем наладить конструктивное сотрудничество будущей семинарии с вузами республики. Это позволит укомплектовать профессорско-преподавательский состав нового духовного учебного заведения подготовленными специалистами", — сказал врио главы Мордовии Владимир Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Также, по его словам, сформирован попечительский совет, который "должен стать одной из ключевых структур по поддержке будущей семинарии".

"В этом плане задача светской и духовной власти общая. Нужно наполнить учебное заведение внутренним содержанием, позволяющим обеспечить храмы и приходы священниками, которые станут настоящими проводниками в жизнь традиционных христианских добродетелей. Уверен, высококвалифицированные кадры, подготовленные в Саранске, будут востребованы не только в Мордовии, но и за ее пределами", — отметил Волков.

Саранское духовное училище было открыто в сентябре 1997 года и является единственным в Мордовии православным духовным учебным заведением. В связи с активным строительством новых храмов в республике все острее ощущается дефицит священнослужителей.

В Мордовии с 1991 года построено и восстановлено 400 православных храмов, 13 монастырей, открыты духовно-просветительские центры в муниципальных районах.

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