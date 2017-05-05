Армянская церковь подарит квартиру семье с пятью близнецами

ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. Армянская апостольская церковь подарит четырехкомнатную квартиру супругам Карапетян, у которых родились сразу пять близнецов, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина (духовного центра ААЦ), иерей Ваграм Меликян.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин приял решение подарить родителям близнецов четырехкомнатную квартиру. Сейчас с семьей Карапетян мы обсуждаем, где будет расположено их новое жилье", — сказал Меликян.

Новорожденные — четыре девочки и мальчик — появились на свет в среду. Все они родились недоношенными (600, 820, 840, 880 граммов). Двадцатитрехлетняя мама чувствует себя нормально.

По оценкам врачей, состояние трех девочек стабильное. Еще одна девочка и мальчик находятся в крайне тяжелом состоянии.